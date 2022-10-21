Ревматолог Шевченко назвала хруст в суставах возможным следствием воспаления связок
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Хруст в суставах может быть последствием воспаления связок, при артрозе или травмах, рассказала специалист в беседе с «Вечерней Москвой».
«Во время воспаления гладкая поверхность хряща становится шероховатой, поэтому появляется характерный щёлкающий хруст. Артроз возникает из-за повышенной нагрузки на суставы», — пояснила Шевченко.
Она порекомендовала регулярно заниматься спортом, чтобы предотвратить появление болезней суставов. При этом лучше выбирать наименее травматичные виды активностей, например йогу или плавание, заключила эксперт.
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