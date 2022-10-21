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Песков: Путин брал в руки оружие весьма часто, это нормальная практика

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Президент России Владимир Путин брал в руки оружие весьма часто, это нормальная практика, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: Путин брал в руки оружие весьма часто, это нормальная практика
  • РИА Новости

«Путин брал оружие в руки далеко не два раза, а весьма и весьма часто, это совершенно нормальная практика», — сообщил Песков.

Так он прокомментировал вопрос, связано ли то, что Путин взял в руки оружие, со специальной военной операцией.

Песков также добавил, что Путин «сам предпочитает испробовать какие-то новые модели» оружия.

Накануне Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу посетили мобилизованных на полигоне под Рязанью.

Путин также посетил комплекс, где военные отрабатывают навыки стрельбы, и сделал несколько тестовых выстрелов из винтовки СВД.

Как сообщалось, президент надел защитные очки и наушники и сделал несколько тестовых выстрелов из положения лёжа. 

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