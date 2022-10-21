Песков: Путин брал в руки оружие весьма часто, это нормальная практика
- РИА Новости
«Путин брал оружие в руки далеко не два раза, а весьма и весьма часто, это совершенно нормальная практика», — сообщил Песков.
Так он прокомментировал вопрос, связано ли то, что Путин взял в руки оружие, со специальной военной операцией.
Песков также добавил, что Путин «сам предпочитает испробовать какие-то новые модели» оружия.
Накануне Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу посетили мобилизованных на полигоне под Рязанью.
Путин также посетил комплекс, где военные отрабатывают навыки стрельбы, и сделал несколько тестовых выстрелов из винтовки СВД.
Как сообщалось, президент надел защитные очки и наушники и сделал несколько тестовых выстрелов из положения лёжа.