Психолог Андрияничева назвала чувство одиночества причиной шопоголизма

Психолог Майя Андрияничева рассказала, как психика человека связана с его желанием копить деньги или тратить их.

Часто мотивами желания копить деньги является привычка контролировать, объяснила специалист в беседе с Тульской службой новостей.

«Человеку может казаться, что впереди его ждёт тревожное будущее. Поэтому, если сейчас он потратит деньги на себя, то потом ему не хватит средств для решения серьёзной проблемы. Это может говорить о том, что он себя не любит», — сообщила Андрияничева.

Причинами же возникновения шопоголизма, бездумных трат и приобретения вещей могут являться стресс, чувство одиночества, непонимание окружающих, низкая самооценка, сказала специалист. Она отметила, что в большинстве случаев ониоманией страдают женщины.

Ранее доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа, психотерапевт Владимир Файнзильберг в разговоре с «Радио 1» назвал факторы, которые делают человека счастливым.