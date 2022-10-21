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Кардиолог Кондрахин рассказал, что боль в животе может свидетельствовать об инфаркте

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Кардиолог, клинический фармаколог, терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что инфаркт не всегда проявляется болью в грудной клетке.
Кардиолог Кондрахин рассказал, что боль в животе может свидетельствовать об инфаркте
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«Инфаркт имеет определённые маски. Он может скрываться как боль в руке, как боль в животе, пояснице. Это всё может оказаться заболеванием сердца. Любая боль в грудной клетке расценивается как потенциально опасная, и нужно обязательно вызвать врача. Лучше приехать с невралгией на скорой, чем пропустить инфаркт», — сказал Кондрахин в беседе с URA.RU.

Ранее доктор медицинских наук врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.

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