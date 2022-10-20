Исследование показало, что 46% россиян считают утро самым продуктивным временем для работы
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервисы «Работа.ру» и «Ясно».
Ещё 22% респондентов признались, что их продуктивность наиболее высока с 12:00 до 15:00.
По 11% участников исследования работают продуктивно с 15:00 до 18:00 и с 18:00 до 21:00.
Ранним утром высокую продуктивность отметили 10% опрошенных.
Ранее психолог Ксения Аверс в разговоре с ФАН рассказала, как вернуться к работе после длительного перерыва.