Исследование показало, что 46% россиян считают утро самым продуктивным временем для работы

Согласно результатам нового опроса, 46% россиян заявили, что считают утро самым продуктивным временем для работы.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервисы «Работа.ру» и «Ясно».

Ещё 22% респондентов признались, что их продуктивность наиболее высока с 12:00 до 15:00.

По 11% участников исследования работают продуктивно с 15:00 до 18:00 и с 18:00 до 21:00.

Ранним утром высокую продуктивность отметили 10% опрошенных.

Ранее психолог Ксения Аверс в разговоре с ФАН рассказала, как вернуться к работе после длительного перерыва.