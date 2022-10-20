Узнать больше

Исследование показало, что 46% россиян считают утро самым продуктивным временем для работы

Короткая ссылка
Согласно результатам нового опроса, 46% россиян заявили, что считают утро самым продуктивным временем для работы.
Исследование показало, что 46% россиян считают утро самым продуктивным временем для работы
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервисы «Работа.ру» и «Ясно».

Ещё 22% респондентов признались, что их продуктивность наиболее высока с 12:00 до 15:00.

По 11% участников исследования работают продуктивно с 15:00 до 18:00 и с 18:00 до 21:00.

Ранним утром высокую продуктивность отметили 10% опрошенных.

Ранее психолог Ксения Аверс в разговоре с ФАН рассказала, как вернуться к работе после длительного перерыва.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить