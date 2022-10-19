В Калининградской области построят три мусорных завода

В Калининградской области планируют построить три объекта обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Обсудили с губернатором Антоном Алихановым развитие инфраструктуры в Калининградской области и строительство перспективных объектов в ней. До конца 2024 года в Калининградской области должен появиться КПО вблизи посёлка Корнево мощностью 350 тыс. т, это крупнейший из трёх объектов, запланированных для строительства в регионе», — заявил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев по итогам рабочей поездки в регион.

По его словам, создание объектов позволит приблизить область к показателям по 100-процентной сортировке и снижению захоронения отходов в два раза.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области обсудили вопросы обращения с ТКО.