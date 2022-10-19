Узнать больше

РИА Новости: экс-замминистра энергетики Тихонова уличили во взятке на 227 млн рублей

Короткая ссылка
Бывшим замглавы Минэнерго России, которому вменяют взятки на госконтрактах на 227 млн рублей, оказался задержанный два года назад Анатолий Тихонов.
РИА Новости: экс-замминистра энергетики Тихонова уличили во взятке на 227 млн рублей
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

Об этом сообщил РИА Новости информированный источник.

Между тем не уточняется, идёт ли речь о ранее неизвестном эпизоде или новом расследовании.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев во время выступления в Госдуме сообщил, что одного из бывших заместителей министра энергетики уличили в получении взятки в размере 227 млн рублей. Он не уточнил, о ком идёт речь

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить