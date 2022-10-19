РИА Новости: экс-замминистра энергетики Тихонова уличили во взятке на 227 млн рублей
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Об этом сообщил РИА Новости информированный источник.
Между тем не уточняется, идёт ли речь о ранее неизвестном эпизоде или новом расследовании.
Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев во время выступления в Госдуме сообщил, что одного из бывших заместителей министра энергетики уличили в получении взятки в размере 227 млн рублей. Он не уточнил, о ком идёт речь