РИА Новости: экс-замминистра энергетики Тихонова уличили во взятке на 227 млн рублей

Бывшим замглавы Минэнерго России, которому вменяют взятки на госконтрактах на 227 млн рублей, оказался задержанный два года назад Анатолий Тихонов.

Об этом сообщил РИА Новости информированный источник.

Между тем не уточняется, идёт ли речь о ранее неизвестном эпизоде или новом расследовании.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев во время выступления в Госдуме сообщил, что одного из бывших заместителей министра энергетики уличили в получении взятки в размере 227 млн рублей. Он не уточнил, о ком идёт речь