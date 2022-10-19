Москва и Турция стали популярными авианаправлениями по поисковым запросам россиян на ноябрь

Согласно данным сервиса OneTwoTrip, 44% пользователей интересуются перелётами по России в ноябре, остальные рассматривают для путешествий заграницу.

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Об этом сообщает «Газета.Ru». Среди внутренних авианаправлений наибольшей популярностью пользуется Москва — доля поисковых запросов составляет 18%, на втором месте — Петербург (13,5%), на третьем — Сочи (11%). В топ-10 востребованных российских направлений входят Минеральные Воды (4%), Калининград (3,7%), Казань (3,6%), Екатеринбург (2,8%) и другие города. Среди популярных зарубежных стран лидирует Турция с долей поисковых запросов 8,6%. Далее следуют Узбекистан (6,7%), Таиланд (4,5%) и прочие страны. Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.