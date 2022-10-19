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Число зарегистрированных пользователей Школьного портала Подмосковья достигло 2 млн

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Число зарегистрированных пользователей Школьного портала Московской области достигло 2 млн человек.
Число зарегистрированных пользователей Школьного портала Подмосковья достигло 2 млн
  • Gettyimages.ru
  • © Layland Masuda

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.

«Успешно функционирует не только сайт, но и приложение. Из последних нововведений — оценки и домашние задания открыты и доступны без подписки, в приложении можно подключить геолокацию ребёнка, пуш-уведомления об оценках и рейтинг ребёнка по предмету», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Каждый день систему посещают около 800 тыс. пользователей.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что библиотека Московской электронной школы (МЭШ) пополнилась интерактивными тетрадями по 16 предметам.

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