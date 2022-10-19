Число зарегистрированных пользователей Школьного портала Подмосковья достигло 2 млн
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Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.
«Успешно функционирует не только сайт, но и приложение. Из последних нововведений — оценки и домашние задания открыты и доступны без подписки, в приложении можно подключить геолокацию ребёнка, пуш-уведомления об оценках и рейтинг ребёнка по предмету», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
Каждый день систему посещают около 800 тыс. пользователей.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что библиотека Московской электронной школы (МЭШ) пополнилась интерактивными тетрадями по 16 предметам.