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Офтальмолог Дедиашвили дала советы по профилактике развития синдрома «сухого глаза»

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Врач-офтальмолог Натия Дедиашвили рассказала, что необходимо предпринять в целях профилактики развития синдрома «сухого глаза».
Офтальмолог Дедиашвили дала советы по профилактике развития синдрома «сухого глаза»
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Монитор не должен быть тусклым, но в то же время и сильной яркость делать не следует. Желательно, чтобы освещение в том месте, где находится гаджет, соответствовало яркости его монитора. Не следует допускать большой разницы между этими параметрами», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, если нет встроенного фильтра синего света, то можно использовать специальные очки.

Дедиашвили также посоветовала расположить монитор не ближе 40 см от лица и держать его на уровне глаз.

Ещё одним средством профилактики являются увлажняющие капли для глаз, но их нужно подбирать с врачом, отметила эксперт.

Как добавила Дедиашвили, после каждых 20 минут работы с монитором желательно на 20 секунд отводить взгляд на отдалённый предмет.

Ранее врач-офтальмолог онлайн-сервиса Budu Валентина Меркулова в беседе с газетой «Известия» рассказала, симптомом каких заболеваний может быть ухудшение зрения.

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