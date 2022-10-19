В Ульяновской области пресекли деятельность занимавшейся автоподставами ОПГ

В Ульяновской области следователи возбудили уголовные дела в отношении участников ОПГ, которые подозреваются в мошенничестве в сфере страхования.

Организатором незаконного бизнеса, как предполагается, стал 25-летний житель области. Он привлёк к противоправной деятельности ещё 19 человек, пишет mosaica.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Отмечается, что злоумышленники покупали иномарки и оформляли на них полисы ОСАГО, после чего намеренно устраивали ДТП. Сумма ущерба страховым компаниям, по предварительным данным, составила 10 млн рублей.

Членов группировки подозревают в 32 эпизодах противоправной деятельности.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Петербурге перед судом предстанет банда мошенников, которая специализировалась на обмане пенсионеров с помощью телефонных звонков.