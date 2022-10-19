Доцент Грызенкова сообщила о выжидательных позициях на рынке недвижимости
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В беседе с ИА REGNUM она заявила, что для понимания картины развития рынка важно мнение граждан, которые собирались в ближайшей перспективе купить квартиру или дом.
«Пока преобладают выжидательные позиции, когда покупатели предполагают осмотреться и принять решение позже, прогнозируя возможность дальнейшего снижения цен или предоставления скидок», — отметила эксперт.
По её словам, льготные ипотечные программы по-прежнему вызывают интерес и являются значимым фактором поддержки рынка недвижимости.
«Сегодня рынок недвижимости стал рынком покупателя, который может настаивать на своих условиях», — добавила она.
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