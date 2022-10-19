Исследование: почти в 60% онлайн-заказов лекарств есть средства от глазных инфекций

Специалисты СБЕР ЕАПТЕКА и Сбер Здоровье проанализировали, какие лекарственные препараты чаще всего приобретают россияне при проблемах со зрением.

Об этом пишет «Газета.Ru».

По данным продаж СБЕР ЕАПТЕКА, за последний год самыми востребованными оказались средства для лечения глазных инфекций и воспалений — 59%.

22% продаж пришлись на лекарства от глаукомы, 10% покупателей приобретали средства для лечения аллергии и покраснений.

Наименее востребованными оказались препараты для лечения катаракты.

Ранее врач-офтальмолог доктор медицинских наук Татьяна Шилова в беседе с URA.RU заявила, что курение приводит к развитию катаракты в более раннем возрасте.