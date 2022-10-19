Исследование: почти в 60% онлайн-заказов лекарств есть средства от глазных инфекций
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Об этом пишет «Газета.Ru».
По данным продаж СБЕР ЕАПТЕКА, за последний год самыми востребованными оказались средства для лечения глазных инфекций и воспалений — 59%.
22% продаж пришлись на лекарства от глаукомы, 10% покупателей приобретали средства для лечения аллергии и покраснений.
Наименее востребованными оказались препараты для лечения катаракты.
Ранее врач-офтальмолог доктор медицинских наук Татьяна Шилова в беседе с URA.RU заявила, что курение приводит к развитию катаракты в более раннем возрасте.