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Исследование: почти в 60% онлайн-заказов лекарств есть средства от глазных инфекций

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Специалисты СБЕР ЕАПТЕКА и Сбер Здоровье проанализировали, какие лекарственные препараты чаще всего приобретают россияне при проблемах со зрением.
Исследование: почти в 60% онлайн-заказов лекарств есть средства от глазных инфекций
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом пишет «Газета.Ru».

По данным продаж СБЕР ЕАПТЕКА, за последний год самыми востребованными оказались средства для лечения глазных инфекций и воспалений — 59%.

22% продаж пришлись на лекарства от глаукомы, 10% покупателей приобретали средства для лечения аллергии и покраснений.

Наименее востребованными оказались препараты для лечения катаракты.

Ранее врач-офтальмолог доктор медицинских наук Татьяна Шилова в беседе с URA.RU заявила, что курение приводит к развитию катаракты в более раннем возрасте.

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