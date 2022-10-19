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Диетолог Русакова отметила вред от конфет с большим количеством сахара и добавок

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, какие конфеты считаются вредными для здоровья.
Диетолог Русакова отметила вред от конфет с большим количеством сахара и добавок
  • Gettyimages.ru

«Самые вредные конфеты те, которые содержат больше сахара, а также различные ароматизаторы и красители. Вред для здоровья зависит от количества съеденного, а также частоты присутствия сладостей и других углеводных продуктов в рационе», — заявила Русакова в разговоре с URA.RU.

Она посоветовала выбирать конфеты без сахара, а шоколад — с содержанием какао не менее 50—60%, желательно с натуральным маслом какао.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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