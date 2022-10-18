Программу «Добро пожаловать в Санкт‑Петербург!» представят во Вьетнаме

Во вьетнамских городах Хошимин и Ханой началось роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт‑Петербург!».

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Комитета по развитию туризма.

Представители туриндустрии проведут серию презентаций возможностей города для приёма гостей.

Цель мероприятия не только в развитии сотрудничества с дружественными странами Азиатско-Тихоокеанского региона, но и в новых возможностях для продвижения туристского потенциала Петербурга на международной арене.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Одинцовский округ принял почти 5 млн туристов с начала 2022 года.