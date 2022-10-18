В Подмосковье открыли семь школ после капитального ремонта

В Московской области открыли семь школ после капитального ремонта. Они заработали в Волоколамске, Электрогорске, Дмитрове, Лотошине, Лосино-Петровском и Богородском городских округах.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«До конца года после капремонта планируем открыть ещё 12 школ», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Также стало известно, что в Ульяновской городской думе прошло заседание комитета по вопросам семьи и охраны здоровья, на котором обсудили реализацию программы «Забота» за девять месяцев 2022 года, передаёт mosaica.ru.

В частности, с начала года 2697 школьников из малоимущих и неполных семей получили помощь при подготовке к школе. Около 15 тыс. школьников ежедневно получали горячие обеды.

Ранее сообщалось, что инвесторы построят в Москве более 70 школ и детсадов.