В Подмосковье трудоустроили 225 земских докторов и фельдшеров с начала года

В Московской области трудоустроили 225 земских докторов и фельдшеров с начала 2022 года.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Программа «Земский доктор» призвана поддержать специалистов, которые приходят работать в сельскую местность. Её участники получают единовременную денежную выплату», — заявила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

По её словам, всего в 2022 году планируется привлечь 245 врачей и фельдшеров.

Тем временем, в Кабардино-Балкарии в отдалённые населённые пункты поехали работать 29 специалистов-медиков, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

За три года по программе «Земский доктор» в регионе трудоустроили 110 врачей.

Ранее в Подмосковье рассказали о работе по поддержке медиков.