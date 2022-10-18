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В Подмосковье трудоустроили 225 земских докторов и фельдшеров с начала года

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В Московской области трудоустроили 225 земских докторов и фельдшеров с начала 2022 года.
В Подмосковье трудоустроили 225 земских докторов и фельдшеров с начала года

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Программа «Земский доктор» призвана поддержать специалистов, которые приходят работать в сельскую местность. Её участники получают единовременную денежную выплату», — заявила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

По её словам, всего в 2022 году планируется привлечь 245 врачей и фельдшеров.

Тем временем, в Кабардино-Балкарии в отдалённые населённые пункты поехали работать 29 специалистов-медиков, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

За три года по программе «Земский доктор» в регионе трудоустроили 110 врачей.

Ранее в Подмосковье рассказали о работе по поддержке медиков.

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