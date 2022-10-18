Узнать больше

В Татарстане создадут ещё пять глэмпингов и загородных комплексов для отдыха

Короткая ссылка
В Татарстане планируют создать ещё пять глэмпингов и загородных комплексов для отдыха. Соответствующие проекты одобрил глава республики Рустам Минниханов на заседании инвестиционного совета.
В Татарстане создадут ещё пять глэмпингов и загородных комплексов для отдыха
  • © president.tatarstan.ru

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Татарстан умеет привлекать инвестиции и реализовывать новые инвестиционные проекты даже в текущей геополитической обстановке», — сказал Минниханов.

По его словам, хорошо, что в районах появляются кемпинги, развиваются зоны отдыха с инфраструктурой.

«У нас богатая природа, много красивейших мест. Нужно создавать условия, чтобы люди отдыхали у нас, в республике, а не уезжали в другие регионы и страны», — добавил Минниханов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Одинцовский округ принял почти 5 млн туристов с начала 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить