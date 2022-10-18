В Татарстане создадут ещё пять глэмпингов и загородных комплексов для отдыха

В Татарстане планируют создать ещё пять глэмпингов и загородных комплексов для отдыха. Соответствующие проекты одобрил глава республики Рустам Минниханов на заседании инвестиционного совета.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Татарстан умеет привлекать инвестиции и реализовывать новые инвестиционные проекты даже в текущей геополитической обстановке», — сказал Минниханов.

По его словам, хорошо, что в районах появляются кемпинги, развиваются зоны отдыха с инфраструктурой.

«У нас богатая природа, много красивейших мест. Нужно создавать условия, чтобы люди отдыхали у нас, в республике, а не уезжали в другие регионы и страны», — добавил Минниханов.

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