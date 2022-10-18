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Финал «Большой перемены» пройдёт 23—28 октября в «Артеке»

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Финал конкурса «Большая перемена» пройдёт 23—28 октября в международном детском центре «Артек».
Финал «Большой перемены» пройдёт 23—28 октября в «Артеке»
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Об этом сообщает ФАН.

В финале примут участие более 1,5 тыс. старшеклассников.

Как заявила генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова, самыми популярными темами у участников в 2022 году стали журналистика и новые медиа, искусство и творчество, молодёжное предпринимательство, волонтёрство и здоровый образ жизни.

Денежный приз в размере 200 тыс. рублей получат 300 победителей среди учеников 9—10-х классов.

Ещё 300 выпускников получат по 1 млн рублей на образование или запуск стартапа, передаёт «Взгляд».

Ранее сообщалось, что библиотека Московской электронной школы (МЭШ) пополнилась интерактивными презентациями, самостоятельными и контрольными работами, интернет-уроками и другим контентом. Всего загружено свыше 107 тыс. материалов от отечественных разработчиков.

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