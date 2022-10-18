В Иркутской области подтвердили 262 случая COVID-19 за сутки

В Иркутской области подтвердили 262 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

С начала пандемии в регионе заболели 348 269 жителей, выздоровели 337 821.

Тем временем в Санкт-Петербурге отменили ряд дополнительных санитарно-профилактических мероприятий, передают «Невские новости». Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач города Наталия Башкетова.

В частности, при входе в различные учреждения, в том числе в ТЦ и поликлиники, больше не нужно измерять температуру.

Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории, рассказал о последствиях постковидного синдрома.