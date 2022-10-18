В Москве мужчина подозревается в сотрудничестве с заграницей против безопасности России
- РИА Новости
«В отношении Пищулина Павла Андреевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу... до 14 декабря 2022 года», — сказали РИА Новости в суде.
Пищулину вменяется статья о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.
Как уточняет агентство, статья вводит ответственность за действия, которые не являются госизменой, но направлены против безопасности России.
Фабула дела не разглашается.