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В Москве мужчина подозревается в сотрудничестве с заграницей против безопасности России

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Россиянин арестован в Москве по подозрению в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством или организацией против безопасности России, сообщили в Лефортовском суде.
В Москве мужчина подозревается в сотрудничестве с заграницей против безопасности России
  • РИА Новости

«В отношении Пищулина Павла Андреевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу... до 14 декабря 2022 года», — сказали РИА Новости в суде.

Пищулину вменяется статья о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.

Как уточняет агентство, статья вводит ответственность за действия, которые не являются госизменой, но направлены против безопасности России.

Фабула дела не разглашается.

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