В Москве мужчина подозревается в сотрудничестве с заграницей против безопасности России

Россиянин арестован в Москве по подозрению в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством или организацией против безопасности России, сообщили в Лефортовском суде.

РИА Новости