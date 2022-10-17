Для ОЭЗ «Иннополис» одобрили новых резидентов
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Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу «Иннополиса».
Соответствующее решение приняли на заседании наблюдательного совета, которое состоялось в правительстве Татарстана под председательством главы республики Рустама Минниханова.
В состав ОЭЗ вошли четыре новых резидента и шесть партнёров, которые создадут в общей сложности 153 рабочих места.
Как заявил вице-премьер региона Роман Шайхутдинов, Иннополис активно развивается.
«Мы отмечаем возрастающий спрос на IT-специалистов локально в городе Иннополисе у компаний — резидентов и партнёров особой экономической зоны», — добавил он.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в подмосковной Истре начали строить индустриальный парк «Новопетровское».