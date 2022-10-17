Для ОЭЗ «Иннополис» одобрили новых резидентов

Для особой экономической зоны «Иннополис» одобрили новых резидентов.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу «Иннополиса».

Соответствующее решение приняли на заседании наблюдательного совета, которое состоялось в правительстве Татарстана под председательством главы республики Рустама Минниханова.

В состав ОЭЗ вошли четыре новых резидента и шесть партнёров, которые создадут в общей сложности 153 рабочих места.

Как заявил вице-премьер региона Роман Шайхутдинов, Иннополис активно развивается.

«Мы отмечаем возрастающий спрос на IT-специалистов локально в городе Иннополисе у компаний — резидентов и партнёров особой экономической зоны», — добавил он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в подмосковной Истре начали строить индустриальный парк «Новопетровское».