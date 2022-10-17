В Москве количество фонарей превысило 1 млн

Число осветительных приборов на территории Москвы превысило 1 млн единиц.

«Сегодня число осветительных приборов превышает 1 млн, из них 730 тыс. светильников относятся к наружному освещению и более 308 тыс. — к архитектурно-художественной подсветке», — приводит РИАМО слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Благодаря энергосберегающим технологиям и умным системам управления потребление электроэнергии уличным освещением в столице остаётся в границах экономической нормы, пишет издание «Вести Подмосковья».

Ранее сообщалось, что в Московской области количество уличных преступлений снизилось на 20,8% благодаря установленным видеокамерам.