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Москвичи оформили более 30 тысяч электронных читательских билетов на mos.ru

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Более 30 тыс. читательских билетов оформили онлайн жители столицы на портале mos.ru.
Москвичи оформили более 30 тысяч электронных читательских билетов на mos.ru
  • Gettyimages.ru
  • © Mr.mansuang Suttakarn / EyeEm

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как напомнили в пресс-службе Департамента информационных технологий, в декабре прошлого года на портале mos.ru запустили сервис, с помощью которого можно получить единый читательский билет онлайн, без посещения библиотеки.

В среднем пользователи портала оформляли около 3 тыс. электронных читательских билетов каждый месяц.

Ранее агентство «Крыминформ» со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину сообщало, что в Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусства.

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