Москвичи оформили более 30 тысяч электронных читательских билетов на mos.ru

Более 30 тыс. читательских билетов оформили онлайн жители столицы на портале mos.ru.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как напомнили в пресс-службе Департамента информационных технологий, в декабре прошлого года на портале mos.ru запустили сервис, с помощью которого можно получить единый читательский билет онлайн, без посещения библиотеки.

В среднем пользователи портала оформляли около 3 тыс. электронных читательских билетов каждый месяц.

Ранее агентство «Крыминформ» со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину сообщало, что в Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусства.