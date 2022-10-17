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Врач Хухрев назвал снижение кратковременной памяти одним из признаков деменции

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Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, по каким признакам можно судить о начале деменции.
Врач Хухрев назвал снижение кратковременной памяти одним из признаков деменции
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Одним из явных признаков может быть снижение качества памяти на недавно произошедшие события, отметил он в разговоре с «Москвой 24».

По словам эксперта, человек с деменцией не может вспомнить, что делал вчера, но при этом спокойно воспроизводит события 20-летней давности.

У таких больных наблюдается и снижение когнитивных способностей, когда человеку тяжело посчитать, тяжело сделать что-то, что раньше давалось легко.

Другой характерный признак деменции — агрессия, отметил Хухрев.

Ранее геронтолог, гериатр, директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» доктор медицинских наук Кирилл Прощаев в беседе с URA.RU рассказал о факторах, влияющих на скорость старения.

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