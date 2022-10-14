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В Калининградской области открылся всероссийский цикл конференций «История для будущего»

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В Калининградской области начал работу всероссийский цикл конференций «История для будущего».
В Калининградской области открылся всероссийский цикл конференций «История для будущего»
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Первым в цикле стал окружной форум Северо-Западного федерального округа «История для будущего. Русский Запад».

Его гостями и докладчиками стали учёные, политики, педагоги и лидеры общественного мнения, работники музеев и архивов, студенты и школьники.

«Калининградская область, в силу своего географического расположения, имеет особое военно-стратегическое и политическое значение для России. И здесь, как нигде, важно понимать и правильно оценивать настроения, взгляды, духовно-нравственные ориентиры, преобладающие в широких массах населения», — заявил заместитель председателя правительства региона, министр цифровых технологий и связи Калининградской области Леван Дараселия.

Цикл тематических конференций организован Российским военно-историческим обществом при поддержке Минпросвещения России.

Ранее сообщалось, что вузы запускают новые образовательные программы, разработанные участниками трека «Наука» конкурса «Лидеры России».

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