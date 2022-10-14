Директор Молочного союза России Маницкая прокомментировала ситуацию с Danone

Директор Молочного союза России Людмила Маницкая прокомментировала решение Danone о передаче контроля над бизнесом в России.

«Событие для нас давно ожидаемое и закономерное. Компания Danone на российском молочном рынке занимала долю, по разным оценкам, до 10%. Это была одна из крупнейших компаний, транснациональная, с участием иностранного капитала. Но надо отметить, что она не является членом нашего Молочного союза России», — заявила Маницкая в беседе со «Взглядом».

По её мнению, в результате продолжается и укрепляется курс на национальное развитие промышленности в изменившихся условиях.

Ранее генеральный директор компании «Союзмолоко» Артём Белов в беседе с «Известиями» рассказал, что последует за заявлением Danone о передаче контроля над бизнесом в России.