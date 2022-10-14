В SuperJob рассказали о перспективах выпускников найти работу

Основатель SuperJob Алексей Захаров рассказал о перспективах выпускников найти работу.

«Студенты топовых вузов обычно начинают работать уже с третьего-четвёртого курса и к окончанию университета обычно не имеют проблем с трудоустройством. По нашим рейтингам, зарплаты выпускников вузов из первой двадцатки кардинально отличаются от зарплат выпускников вузов из конца рейтинга», — цитирует эксперта сайт kp.ru.

По его словам, разрыв в суммах может быть кратным.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области наибольшая доля вакансий с возможностью трудоустройства для опытных специалистов наблюдается в сфере строительства и недвижимости (28% предложений).