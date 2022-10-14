Капитан «Севморпути» Бралгин рассказал об особенностях судна

Сергей Бралгин, капитан транспортного судна с ядерной энергетической установкой «Севморпуть», рассказал об особенностях судна.

«Севморпуть» — это действительно уникальное судно, которое было построено ещё в 1988 году в СССР отечественными специалистами. Интересно, что транспорт для Арктики построили в Крыму. В 2018 году судно прошло модернизацию и по сей день успешно продолжает свою работу», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, главная особенность в том, что это единственное в мире действующее грузовое гражданское судно с атомной силовой установкой ледового класса, а также крупнейший из построенных лихтеровозов.

Как отметил Бралгин, на палубе установлен мощный электрический кран, который способен поднимать грузы до 500 т.

«Также с левого борта установлены грузовые краны, которые либо помогают портовым, либо функционируют самостоятельно, чтобы осуществлять самовыгрузку. Это ещё одно наше большое преимущество: судно может работать полностью автономно», — добавил капитан.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов на выездной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что в развитии Северного морского пути (СМП) Камчатка будет играть большую роль.