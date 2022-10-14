В Оренбургской области зафиксировали 87 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области зафиксировали 87 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболел 238 881 житель. Вылечились за минувшие 24 часа 287 человек, всего — 233 678.

Также стало известно, что в Татарстане двумя компонентами вакцины от коронавируса привились 1 926 123 жителя. Повторную вакцинацию прошли 524 965 человек, передаёт inkazan.ru со ссылкой на замминистра здравоохранения республики Владимира Жаворонкова.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.