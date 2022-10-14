В Краснодарском крае подтвердили 297 случаев COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае подтвердили 297 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 26 человек, выздоровели 519.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

В настоящее время в ковидных госпиталях региона лечатся 211 пациентов, ещё 2388 находятся на амбулаторном лечении.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 963 случая коронавируса, передают «Невские новости» со ссылкой на федеральный штаб. Госпитализированы 135 жителей. Вылечились 1699 петербуржцев.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.