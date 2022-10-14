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В Удмуртии выявили 406 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 406 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 45 жителей.
В Удмуртии выявили 406 случаев COVID-19 за сутки
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  • © E4C

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 4585 пациентов, в ковид-центрах — 211 пациентов в состоянии средней тяжести, 22 — в тяжёлом.

С начала пандемии в регионе заболел 218 161 человек. Выздоровели 204 409 жителей, в том числе 1746 за минувшие 24 часа, передаёт izh.kp.ru.

Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории, рассказал о последствиях постковидного синдрома.

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