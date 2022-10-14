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Тренер по фитнесу Новикова дала советы желающим заняться бегом

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Тренер по фитнесу Полина Новикова дала рекомендации тем, кто решил начать бегать.
Тренер по фитнесу Новикова дала советы желающим заняться бегом
  • Gettyimages.ru
  • © Patrik Giardino

Начинать бегать необходимо плавно, чтобы не изматывать свой организм, и чередовать бег с ходьбой, сказала специалист в беседе с изданием Pravda.Ru.

Обязательно надевайте одежду, соответствующую погодным условиям, и обувь, предназначенную для бега, посоветовала тренер.

Также специалист порекомендовала отдавать предпочтение пробежке по лесу или парку, где воздух свежий, а дорожки обладают щадящим покрытием.

Перед началом активной тренировки необходима разминка, предупредила Новикова.

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