Тренер по фитнесу Новикова дала советы желающим заняться бегом

Тренер по фитнесу Полина Новикова дала рекомендации тем, кто решил начать бегать.

Начинать бегать необходимо плавно, чтобы не изматывать свой организм, и чередовать бег с ходьбой, сказала специалист в беседе с изданием Pravda.Ru.

Обязательно надевайте одежду, соответствующую погодным условиям, и обувь, предназначенную для бега, посоветовала тренер.

Также специалист порекомендовала отдавать предпочтение пробежке по лесу или парку, где воздух свежий, а дорожки обладают щадящим покрытием.

Перед началом активной тренировки необходима разминка, предупредила Новикова.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.