Кабмин России постановил создать нового оператора для проекта «Сахалин-1»
- РИА Новости
Об этом говорится на интернет-портале правовой информации.
«Создать общество с ограниченной ответственностью «Сахалин-1», — говорится в документе.
Кабмин также назначил управляющей компанией нового оператора дочернюю структуру «Роснефти» — «Сахалинморнефтегаз-Шельф».
Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о применении дополнительных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых государств. Документ предусматривает перевод компании — оператора проекта «Сахалин-1» в российскую юрисдикцию.