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Кабмин России постановил создать нового оператора для проекта «Сахалин-1»

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Российское правительство постановило создать нового оператора для проекта «Сахалин-1» с местом регистрации в Южно-Сахалинске.
Кабмин России постановил создать нового оператора для проекта «Сахалин-1»
  • РИА Новости

Об этом говорится на интернет-портале правовой информации.

«Создать общество с ограниченной ответственностью «Сахалин-1», — говорится в документе.

Кабмин также назначил управляющей компанией нового оператора дочернюю структуру «Роснефти» — «Сахалинморнефтегаз-Шельф».

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о применении дополнительных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых государств. Документ предусматривает перевод компании — оператора проекта «Сахалин-1» в российскую юрисдикцию.

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