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Офтальмолог Меркулова заявила, что зрение может ухудшиться из-за стресса

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Врач-офтальмолог онлайн-сервиса Budu Валентина Меркулова рассказала, симптомом каких заболеваний может быть ухудшение зрения.
Офтальмолог Меркулова заявила, что зрение может ухудшиться из-за стресса
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«Нарушение аккомодации, называемое «привычно избыточное напряжение аккомодации» (ПИНА), возникает обычно у молодых людей при увеличении нагрузки на глаза, например при совмещении работы и учёбы или при устройстве на новую работу, где нужно больше времени проводить за компьютером», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, спровоцировать такое состояние может острый стресс, а ухудшить — синдром сухого глаза.

Ещё одним частым нарушением зрения Меркулова назвала пресбиопию, или возрастную дальнозоркость. Это характеризуется трудностями при чтении мелкого шрифта и при работе вблизи.

Ещё одно заболевание глазной поверхности — синдром сухого глаза.

«При этом заболевании зрение снижается не так значительно, но самочувствие глаз ощутимо страдает, что снижает качество жизни и работоспособность, особенно у людей, которые большую часть рабочего времени проводят за компьютером», — пояснила медик.

Ранее президент Ассоциации офтальмологов страбизмологов доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян в разговоре с URA.RU рассказал, почему не стоит смотреть телевизор или читать при выключенном свете.

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