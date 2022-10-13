Офтальмолог Меркулова заявила, что зрение может ухудшиться из-за стресса

Врач-офтальмолог онлайн-сервиса Budu Валентина Меркулова рассказала, симптомом каких заболеваний может быть ухудшение зрения.

«Нарушение аккомодации, называемое «привычно избыточное напряжение аккомодации» (ПИНА), возникает обычно у молодых людей при увеличении нагрузки на глаза, например при совмещении работы и учёбы или при устройстве на новую работу, где нужно больше времени проводить за компьютером», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, спровоцировать такое состояние может острый стресс, а ухудшить — синдром сухого глаза.

Ещё одним частым нарушением зрения Меркулова назвала пресбиопию, или возрастную дальнозоркость. Это характеризуется трудностями при чтении мелкого шрифта и при работе вблизи.

Ещё одно заболевание глазной поверхности — синдром сухого глаза.

«При этом заболевании зрение снижается не так значительно, но самочувствие глаз ощутимо страдает, что снижает качество жизни и работоспособность, особенно у людей, которые большую часть рабочего времени проводят за компьютером», — пояснила медик.

Ранее президент Ассоциации офтальмологов страбизмологов доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян в разговоре с URA.RU рассказал, почему не стоит смотреть телевизор или читать при выключенном свете.