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Эксперт Кузавов рассказал, как получать удовольствие от работы

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Ментор и наставник владельцев бизнеса Станислав Кузавов рассказал, как получать удовольствие от работы.
Эксперт Кузавов рассказал, как получать удовольствие от работы
  • Gettyimages.ru

«Часто мы идём за результатом: работа рассматривается как эквивалент заработка. Из-за этого многие делают то, что не приносит удовольствия, выбирают работу, которая не раскрывает их талантов, а получаемые результаты, в том числе и деньги, не радуют», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, прежде всего, нужно самому разобраться в том, что важно, а также стоит попробовать себя в других задачах.

Как отметил Кузавов, искать себя и открывать новые таланты можно в любом возрасте — вопрос в готовности самого человека рисковать и искать деятельность, которая будет приносить удовольствие.

Не менее важным эксперт считает учиться менять отношение к деятельности в процессе самой работы.

«Работа только ради денег рано или поздно разрушает нас изнутри. Человек действует и тратит на это свои силы, одновременно сопротивляясь и притормаживая себя. Это провоцирует усталость и выгорание», — заключил Кузавов.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области наибольшая доля вакансий с возможностью трудоустройства для опытных специалистов наблюдается в сфере строительства и недвижимости (28% предложений).

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