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Врач Лацинова рассказала о неопасном для здоровья головокружении

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Цефалголог, отоневролог Анна Лацинова рассказала, что доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ) легко спутать с началом инсульта, однако такое состояние не несёт угрозы жизни и здоровью.
Врач Лацинова рассказала о неопасном для здоровья головокружении
  • Gettyimages.ru

«Типичная ситуация, когда человек утром встаёт с кровати и вся комната начинает «лететь по кругу». Длятся эпизоды вращательного головокружения недолго — около одной-двух минут», — сообщила она в разговоре с «Москвой 24».

По её словам, провоцировать ДППГ способны лёгкие травмы головы, заболевания уха (например, отиты) и длительное пребывание в одной позе.

Возникать такие приступы могут у любого человека независимо от возраста, хотя чаще такое происходит после 50 лет, заключила Лацинова.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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