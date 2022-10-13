Врач Лацинова рассказала о неопасном для здоровья головокружении

Цефалголог, отоневролог Анна Лацинова рассказала, что доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ) легко спутать с началом инсульта, однако такое состояние не несёт угрозы жизни и здоровью.

«Типичная ситуация, когда человек утром встаёт с кровати и вся комната начинает «лететь по кругу». Длятся эпизоды вращательного головокружения недолго — около одной-двух минут», — сообщила она в разговоре с «Москвой 24».

По её словам, провоцировать ДППГ способны лёгкие травмы головы, заболевания уха (например, отиты) и длительное пребывание в одной позе.

Возникать такие приступы могут у любого человека независимо от возраста, хотя чаще такое происходит после 50 лет, заключила Лацинова.

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