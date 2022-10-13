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В ходе учений команды РХБЗ уничтожили отряд «диверсантов» на Урале

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На Урале состоялись плановые командно-штабные учения с использованием пусковых установок «Ярс» и противодиверсионных машин «Тайфун-М».
В ходе учений команды РХБЗ уничтожили отряд «диверсантов» на Урале
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал «Звезда».

Отмечается, что в ходе условного боя военнослужащие ликвидировали отряд «диверсантов». Также они создали мост грузоподъёмностью 60 т.

Сообщается, что в рамках мероприятий среди прочего были задействованы машины дистанционного разминирования «Листва».

Ранее «ПолитЭксперт» передавал, что совместные российско-монгольские учения «Селенга-2022» прошли в августе на полигоне Ховд в Монголии.

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