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Юрист Мухамедшина посоветовала проверять документы при приёмке жилья в новостройке

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Генеральный директор ООО ЮК «Юристъ», член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина рассказала, на что стоит обратить внимание при приёмке ключей от будущего жилья.
Юрист Мухамедшина посоветовала проверять документы при приёмке жилья в новостройке
  • РИА Новости

Бывает, что собственника квартира полностью устраивает, он подписывает акт, но вскоре выясняется, что жильё ему не принадлежит, сообщила специалист в беседе с Life.ru.

Причиной такой ситуации может стать ошибка сотрудника, который показывал жильё.

«Чтобы не возникло проблем, нужно сразу проверить, что вы пришли именно в вашу квартиру. Надо проверить номер на входной двери, этаж, а также основные характеристики жилья и его месторасположение в доме», — отметила Мухамедшина.

Ранее НСН сообщала, что с начала программы реновации более 66 тыс. москвичей переехали в новое жильё.

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