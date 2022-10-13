Юрист Мухамедшина посоветовала проверять документы при приёмке жилья в новостройке
- РИА Новости
Бывает, что собственника квартира полностью устраивает, он подписывает акт, но вскоре выясняется, что жильё ему не принадлежит, сообщила специалист в беседе с Life.ru.
Причиной такой ситуации может стать ошибка сотрудника, который показывал жильё.
«Чтобы не возникло проблем, нужно сразу проверить, что вы пришли именно в вашу квартиру. Надо проверить номер на входной двери, этаж, а также основные характеристики жилья и его месторасположение в доме», — отметила Мухамедшина.
Ранее НСН сообщала, что с начала программы реновации более 66 тыс. москвичей переехали в новое жильё.