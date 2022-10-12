В Оренбургской области зафиксировали 96 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области зафиксировали 96 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 238 708 жителей. Вылечились 233 072 человека, в том числе 334 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Кировской области выявили 165 случаев коронавируса за сутки, передаёт progorod43. Госпитализированы 13 жителей, выздоровел 491.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.