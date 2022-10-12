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В Приморье рассказали о развитии проекта «Активное долголетие»

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В Приморском крае рассказали о развитии проекта «Активное долголетие».

Об этом сообщает zr.media со ссылкой на региональное Министерство труда и социальной политики.

«Сегодня в Приморье действует четыре Центра активного долголетия — во Владивостоке, Лесозаводске, Дальнереченске и Пожарском округе. Также для пожилых приморцев работает 107 общественных площадок и 20 пространств, где проходят различные мероприятия, лекции и мастер-классы», — заявили координаторы проекта, представители Приморского центра социального обслуживания.

Работает более 300 клубов по интересам.

Ранее телеканал «360» сообщил, что участниками проекта «Активное долголетие» в Подмосковье стали более 180 тыс. пенсионеров.

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