В Приморье рассказали о развитии проекта «Активное долголетие»

В Приморском крае рассказали о развитии проекта «Активное долголетие».

Об этом сообщает zr.media со ссылкой на региональное Министерство труда и социальной политики.

«Сегодня в Приморье действует четыре Центра активного долголетия — во Владивостоке, Лесозаводске, Дальнереченске и Пожарском округе. Также для пожилых приморцев работает 107 общественных площадок и 20 пространств, где проходят различные мероприятия, лекции и мастер-классы», — заявили координаторы проекта, представители Приморского центра социального обслуживания.

Работает более 300 клубов по интересам.

Ранее телеканал «360» сообщил, что участниками проекта «Активное долголетие» в Подмосковье стали более 180 тыс. пенсионеров.