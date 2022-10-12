Исследование: внешний вид ребёнка волнует 6% родителей

Согласно новому исследованию, первостепенной задачей 37% родителей считают заботу о физическом здоровье детей.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на медиахолдинг Rambler&Co и «СберАптеку».

Второй по значимости целью 23% опрошенных ставят себе развитие интеллекта ребёнка. На третьем месте — психологическое здоровье (15%).

Внешний вид детей волнует 6% родителей.

Ранее медицинский психолог Любовь Крушинских в беседе с «Известиями» предупредила, что сдерживание детьми эмоций может быть чревато аутоагрессией. Это в свою очередь может привести к проблемам со здоровьем.