Узнать больше

Исследование: внешний вид ребёнка волнует 6% родителей

Короткая ссылка
Согласно новому исследованию, первостепенной задачей 37% родителей считают заботу о физическом здоровье детей.
Исследование: внешний вид ребёнка волнует 6% родителей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на медиахолдинг Rambler&Co и «СберАптеку».

Второй по значимости целью 23% опрошенных ставят себе развитие интеллекта ребёнка. На третьем месте — психологическое здоровье (15%).

Внешний вид детей волнует 6% родителей.

Ранее медицинский психолог Любовь Крушинских в беседе с «Известиями» предупредила, что сдерживание детьми эмоций может быть чревато аутоагрессией. Это в свою очередь может привести к проблемам со здоровьем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить