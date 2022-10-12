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Экономист Зубец посоветовал внимательно читать договор с финансовой компанией перед подписанием

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Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец посоветовал внимательно читать договор с финансовой компанией перед подписанием.
Экономист Зубец посоветовал внимательно читать договор с финансовой компанией перед подписанием
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«Очень часто финансовые пирамиды второму и третьему «поколению вкладчиков», которые недалеко находятся от начала, деньги возвращают, чтобы не спугнуть тех, которые придут пятыми или десятыми по очереди. Поэтому в ряде случаев действительно деньги вернуть можно, для этого надо читать договор внимательно и воспользоваться теми возможностями по возврату, которые там имеются», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, если пирамида не хочет возвращать деньги, нужно обращаться с жалобой в ЦБ и правоохранительные органы.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.

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