Экономист Зубец посоветовал внимательно читать договор с финансовой компанией перед подписанием

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец посоветовал внимательно читать договор с финансовой компанией перед подписанием.

«Очень часто финансовые пирамиды второму и третьему «поколению вкладчиков», которые недалеко находятся от начала, деньги возвращают, чтобы не спугнуть тех, которые придут пятыми или десятыми по очереди. Поэтому в ряде случаев действительно деньги вернуть можно, для этого надо читать договор внимательно и воспользоваться теми возможностями по возврату, которые там имеются», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, если пирамида не хочет возвращать деньги, нужно обращаться с жалобой в ЦБ и правоохранительные органы.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.