Врач Абакумов рассказал, как ухаживать за губами в холодную погоду

Врач доказательной медицины Олег Абакумов рассказал, как ухаживать за губами в холодную погоду.

Первой причиной сохнущих губ он назвал сезонный перепад температур. В таком случае рекомендуется восстановить водно-солевой баланс.

Ещё одна причина — простуда.

«Во-первых, лечиться. Питьевой режим — совет на все случаи жизни, поэтому больше повторять не буду, это уже зафиксировали. Замените сосудосуживающие капли, не перегружайте и не пересушивайте слизистую. Промывайте носоглотку солевым раствором два раза в день, чтобы избавиться от насморка», — цитирует Абакумова издание «Вести Подмосковья».

Если губы сохнут от авитаминоза, то рекомендуется следить за своим питанием, а в случае с аллергией необходимо сначала устранить её причину.

«Ну и помимо этого вы все знаете масла и бальзамы для губ, их можно в любой аптеке купить. Только помните, что они не устраняют причину, а помогают губам восстановиться от последствий», — добавил врач.

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