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Офтальмолог Шилова заявила, что курение приводит к развитию катаракты в более раннем возрасте

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Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова заявила, что курение приводит к развитию катаракты в более раннем возрасте.
Офтальмолог Шилова заявила, что курение приводит к развитию катаракты в более раннем возрасте
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«Обычно о катаракте мы говорим при возрасте ближе к 70 годам, но у курящих людей и в 50 лет определяем первые признаки катаракты. Это помутнение в хрусталике, которое начинает снижать зрение и ослабляет возможность менять фокусное расстояние», — сказала она в беседе с URA.RU.

В частности, негативно на здоровье глаз сказывается табачный дым.

«От табачного дыма краснеют глаза, они больше устают, появляется дискомфорт, повышенное слезотечение. Эпителий роговицы утолщается, меняется оптическая сила глаза. При этом никакими очками это состояние исправить невозможно», — добавила Шилова.

По её словам, глаукома, или ишемическая болезнь глаза, также усугубляется у курящих людей.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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