В Подмосковье более 130 тысяч человек прошли углублённую диспансеризацию после COVID-19

В Московской области более 130 тыс. человек прошли углублённую диспансеризацию после COVID-19.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Проверить своё здоровье после перенесённой болезни можно в поликлинике по месту прикрепления», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

Такое обследование проводится в два этапа. Первый включает общий и биохимический анализы крови, рентген органов грудной клетки и другие исследования.

При необходимости может быть назначен второй этап. Он предусматривает, например, компьютерную томографию лёгких и дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

За последние сутки в России выявили 13 970 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.