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В Подмосковье более 130 тысяч человек прошли углублённую диспансеризацию после COVID-19

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В Московской области более 130 тыс. человек прошли углублённую диспансеризацию после COVID-19.
В Подмосковье более 130 тысяч человек прошли углублённую диспансеризацию после COVID-19

Об этом сообщает телеканал «360».

«Проверить своё здоровье после перенесённой болезни можно в поликлинике по месту прикрепления», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

Такое обследование проводится в два этапа. Первый включает общий и биохимический анализы крови, рентген органов грудной клетки и другие исследования.

При необходимости может быть назначен второй этап. Он предусматривает, например, компьютерную томографию лёгких и дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

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