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Патриарх Кирилл выздоровел от коронавируса

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выздоровел от коронавируса и вернулся к работе, заявили в пресс-службе Русской православной церкви (РПЦ).
Патриарх Кирилл выздоровел от коронавируса
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«После выздоровления и получения отрицательных результатов тестирования на COVID-19 Святейший Патриарх Кирилл вернулся к обычному режиму работы», — сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, его слова приводятся на сайте РПЦ.

30 сентября в пресс-службе Русской православной церкви сообщили, что патриарх Кирилл заболел коронавирусом.

Легойда ранее рассказал, что патриарх Кирилл перенёс заболевание в лёгкой форме и лечился в домашних условиях.

Академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.

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