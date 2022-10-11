Патриарх Кирилл выздоровел от коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выздоровел от коронавируса и вернулся к работе, заявили в пресс-службе Русской православной церкви (РПЦ).

«После выздоровления и получения отрицательных результатов тестирования на COVID-19 Святейший Патриарх Кирилл вернулся к обычному режиму работы», — сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, его слова приводятся на сайте РПЦ.

30 сентября в пресс-службе Русской православной церкви сообщили, что патриарх Кирилл заболел коронавирусом.

Легойда ранее рассказал, что патриарх Кирилл перенёс заболевание в лёгкой форме и лечился в домашних условиях.

Академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.