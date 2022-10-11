Для центра эндокринологии в Москве построят новое здание

Для Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии в Москве построят новое здание.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу комитета по архитектуре и градостроительству.

Как заявила глава ведомства Юлиана Княжевская, новое здание на улице Москворечье расположится на месте уже существующего — его разделят, а на месте одной из частей будет вестись строительство.

«На участке предлагается строительство одного или нескольких зданий общей площадью около 35 тыс. кв. м, а максимальная высота будет достигать 45 м», — уточнила Княжевская.

По её словам, при необходимости будут обновлены инженерные сети и организованы удобные подъезды к зданиям. Территорию обновлённого центра благоустроят, передаёт НСН.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области откроют региональный сосудистый центр в 2023 году.