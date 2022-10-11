В ФОМС перечислили поводы иметь при себе полис обязательного медстрахования

В Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) разъяснили, в каких случаях полис необходимо иметь при себе.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как заявили в ФОМС, полис необходимо предъявлять при обращении в поликлинику или иное лечебное учреждение. На основании полиса медорганизация выставляет страховой компании счёт за предоставленные услуги.

Полис также нужен для оформления документов на плановую госпитализацию или для получения квоты на высокотехнологичную медпомощь.

Полис стоит взять с собой и в отпуск, командировку или длительное путешествие по России.

«Экстренную помощь, когда существует угроза жизни, пациентам обязаны оказывать без полиса ОМС и каких-либо других документов», — добавили в ФОМС.

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