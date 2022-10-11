Невролог Сопова порекомендовала метеозависимым людям принимать лечебные травы

Невролог Елена Сопова дала несколько рекомендаций для метеозависимых людей, как комфортно переносить погодные изменения.

Можно значительно облегчить состояние с помощью терапии, назначенной врачом, рассказала специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

«К примеру, существует профилактика метеозависимости при хронических заболеваниях. При склонности к снижению артериального давления применяются настои трав с тонизирующим и общеукрепляющим действием — лимонник, элеутерококк», — сообщила Сопова.

Также, по её словам, в борьбе с метеозависимостью помогает здоровый образ жизни. Желательно отказаться от употребления алкоголя, сигарет, сладостей, кофе и чая, наладить сон не менее семи-восьми часов в сутки, заниматься йогой и дыхательными упражнениями.

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